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Нападение на прохожих в Париже: злоумышленник объяснил мотивы

Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанный по подозрению в нападении на прохожих в Париже признал свою вину и рассказал о мотивах. Мужчина был уверен, что нападал на журналистов сатирической газеты Charlie Hebdo.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, пакистанец Али Х., который родился в 2002 году в Исламабаде, был очень "рассержен" на журналистов газеты Charlie Hebdo за сатирические карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как пояснил близкий к следствию источник Le Parisien, нападавший не заявляет о своей причастности к террористической организации "Аль-Каида", которая неоднократно угрожала газете за карикатуры, поэтому нападение "принимает религиозный аспект".

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После нападения правоохранители задержали 6 человек, которые имели тесные связи с подозреваемым. Полиция пытается выяснить, знали ли эти лица о преступных намерениях своего друга и не помогали ли ему в этом.

Один из задержанных, мужчина алжирского происхождения, который общался с подозреваемым после совершения преступления, рассказал, что пытался задержать злоумышленника, но Али Х. начал угрожать и ему. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, после чего его отпустили.

Напомним, вчера вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo в Париже мужчина с ножом напал на прохожих.

Прокуратура заявила, что нападение было совершено с террористической целью, тогда же стало известно о еще одном задержанном.

В результате нападения пострадали двое журналистов издания, редакция которого располагается вблизи бывшего здания Charlie Hebdo.

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