ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Двое раненых при нападении в Париже - журналисты

Париж, Суббота 26 сентября 2020 06:03
Двое раненых при нападении в Париже - журналисты
Фото: полиция Парижа (facebook com PoliceNationale)
Автор: Инна Собора

Два человека, которые получили ножевые ранения во время нападения в Париже 25 сентября, являются журналистами. Их жизням ничто не угрожает.

Об этом пишет DW.

Раненые журналисты не имеют отношения к сатирическому журналу Charlie Hebdo, у редакции которого было совершено нападение.

Рядом расположена другая редакция. Во время инцидента двое журналистов находились на улице на перекуре. Телевизионная компания Prémieres Lignes участвовала в производстве документального фильма о нападениях на Charlie Hebdo в января 2015 года под названием "Три дня террора" для американского телеканала HBO,

Напомним, в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи прежней редакции журнала Charlie Hebdo. Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ПарижраненыеТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь