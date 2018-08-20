Нападение на посетителей концерта в Мариуполе: полиция открыла дело

В настоящее время количество пострадавших и степень повреждений уточняется

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на посетителей арт-центра "ТЮ, которое произошло вчера, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечают в полиции, в помещение общественной организации, во время молодежного концерта, вошла группа неизвестных, которые распылили слезоточивый газ, избили присутствующих и повредили музыкальные инструменты.

"Предварительно факт квалифицировано как хулиганство. Полиция устанавливает личности подозреваемых", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась администратор общественной организации о том, что примерно 20 человек в медицинских масках ворвались в помещение, избили участников организации, а в отношении других применили слезоточивый газ. В настоящее время количество пострадавших и степень повреждений уточняется. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

"По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи - до 4 лет лишения свободы", - говорится в повідомиленні.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе задержали двух мужчин за нападение на участника Марша равенства. В частности, в день проведения марша 18 августа они в центре города ударили прохожего, который принимал участие в мероприятии. Задержанных доставили в Приморский отдел полиции.