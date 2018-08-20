Напад на відвідувачів концерту в Маріуполі: поліція відкрила справу

Наразі кількість постраждалих та ступінь ушкоджень уточнюється

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на відвідувачів арт-центру "ТЮ, яке сталось вчора, 19 серпня. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначають у поліції, у приміщення громадської організації, під час молодіжного концерту, увійшла група невідомих, які розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти.

"Попередньо факт кваліфіковано як хуліганство. Поліція встановлює особи підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

У поліцію звернулася адміністратор громадської організації про те, що приблизно 20 людей у медичних масках увірвалися в приміщення, побили учасників організації, а відносно інших застосували сльозогінний газ. Наразі кількість постраждалих та ступінь ушкоджень уточнюється. Госпіталізації потерпілі не потребували.

"За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті - до 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомиленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі затримали двох чоловіків за напад на учасника Маршу рівності. Зокрема, у день проведення маршу 18 серпня вони в центрі міста вдарили перехожого, який брав участь у заході. Затриманих доставили до Приморського відділу поліції.