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Нападение на Порошенко: суд постановил допросить Трубу и Портнова как свидетелей

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:18
Нападение на Порошенко: суд постановил допросить Трубу и Портнова как свидетелей
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба "ЕС")

Трубу и Портнова должны допросить в качестве свидетелей

Шевченковский районный суд г. Киева принял решение, согласно которому Андрей Портнов и директор ГБР Роман Труба должны быть допрошенными в качестве свидетелей в уголовном производстве по делу попытки нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко, во время которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны. Об этом сообщил и обнародовал копию постановления адвокат Порошенко Игорь Головань.

Как известно, в июле этого года после выхода экс-президента с допроса у здания ГБР на капот автомобиля Порошенко запрыгнул мужчина. Подбежали охранники Порошенко. Началась драка. Неизвестный применил газовый баллончик.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Шевченковский суд постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего о допросе Трубы и Портнова отменил.

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