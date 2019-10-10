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Напад на Порошенка: суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:18
Напад на Порошенка: суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків
Фото: Петро Порошенко (прес-служба "ЄС")

Трубу і Портнова мають допитати в якості свідків

Шевченківський районний суд м. Києва прийняв ухвалу, відповідно до якої Андрій Портнов і директор ДБР Роман Труба мають бути допитаними в якості свідків у кримінальному провадженні у справі спроби нападу на п'ятого президента України Петра Порошенка, під час якого постраждали співробітники Управління державної охорони. Про це повідомив і оприлюднив копію ухвали адвокат Порошенка Ігор Головань.

Як відомо, в липні цього року після виходу екс-президента з допиту біля будівлі ДБР на капот автомобіля Порошенка застрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка і стягли чоловіка з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий застосував газовий балончик.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Шевченківський судпостанову про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілих про допит Труби та Портнова скасував.

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