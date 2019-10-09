Адвокаты Порошенко подали заявление в ГБР против Дубинского

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко рассказали о ситуации с декларациями

Адвокаты Петра Порошенко подали заявление Государственного бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов.

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закона, неоднократно проверялись НАПК и налоговой. Общая же история декларирования Петром Порошенко своих состояний и доходов не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году", - сообщили у Порошенко.

"Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - добавили у Порошенко.