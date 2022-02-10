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Нападение на помощника генпрокурора. Задержан подозреваемый

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 09:50
Нападение на помощника генпрокурора. Задержан подозреваемый Фото: полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на помощника генпрокурора (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

7 февраля напали на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Правоохранители задержали одного из подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, им оказался 34-летний иностранец. Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

"Розыск его сообщников продолжается", - добавили в МВД.

Напомним, в Киеве группа неизвестных напала на помощника генерального прокурора Украины.

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