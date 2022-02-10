Нападение на помощника генпрокурора. Задержан подозреваемый
Фото: полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на помощника генпрокурора (pixabay)
7 февраля напали на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Правоохранители задержали одного из подозреваемых.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.
"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, им оказался 34-летний иностранец. Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
"Розыск его сообщников продолжается", - добавили в МВД.