Напад на помічника генпрокурора. Затримано підозрюваного
Фото: поліція затримала одного з підозрюваних в нападі на помічника генпрокурора (pixabay)
7 лютого напали на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі. Правоохоронці затримали одного з підозрюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.
"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного з нападників затримали", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, ним виявився 34-річний іноземець. Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
"Розшук його спільників продовжується", - додали в МВС.