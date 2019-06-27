В Тунисе произошли два взрыва, число пострадавших приближается к 10

Фото: взрывы в Тунисе (twitter.com Specta_Orientem)

Один из взрывов произошел у посольства Франции

Два террориста-смертника подорвали себя в Тунисе, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Указано, что первый взрыв произошел рядом с посольством Франции на одной из самых оживленных улиц Туниса. Так, Министерство внутренних дел страны информирует, что пять человек были ранены, в том числе трое мирных жителей и сотрудник службы безопасности. Ведомство отрицает гибель людей.

При этом второй взрыв произошел на парковке контртеррористического управления в центре столицы. Местные СМИ отмечают, что второй террорист-смертник был на велосипеде и взорвал себя, когда к нему подошли охранники. МВД страны указывает, что в результате взрыва пострадали четверо охранников.

Представитель службы безопасности президента Анис Макади заявил о закрытии дороги, ведущей к президентскому дворцу.

Напомним, в мае Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. Так, Департамент МИД рекомендовал учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

Как писало РБК-Украина, осенью прошлого года в результате взрыва смертницы в Тунисе пострадали двадцать человек.