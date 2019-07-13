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Напад на готель в Сомалі: кількість жертв зросла

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 11:42
Напад на готель в Сомалі: кількість жертв зросла
Фото: бойовики "аш-Шабаб" (flickr.com/Abayomi Azikiwe)

Серед загиблих кандидат в президенти регіону

Кількість загиблих в результаті нападу озброєних бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо (Сомалі) зросла до 26 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив президент регіону Джуббаланд Ахмед Мохамед, в результаті нападу радикального ісламістського угруповання "Харакат аш-Шабаб" загинули 26 осіб, серед яких громадяни Кенії, Сполучених Штатів Америки, Британії та Танзанії.

Зокрема, за словами Махамеда, внаслідок нападу загинув кандидат в президенти на майбутніх регіональних виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сомалі стався збройний напад бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо. Тоді зазначалося, що в результаті атаки загинули щонайменше 10 людей, ще кілька отримали поранення. Серед загиблих була журналістка, яка вела інтернет-канал для сомалійської громади в Канаді.

РБК-Україна писало, що 5 липня в турецькій провінції Хатай, що на кордоні з Сирією, в 750 метрах від будівлі районної адміністрації вибухнув автомобіль. За попередніми даними, в результаті вибуху загинули три сирійця. Слідство схиляється до версії теракту.

Також повідомлялося, що в кінці червня два терориста-смертника підірвали себе в Тунісі, в результаті чого постраждали дев'ятеро осіб.

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