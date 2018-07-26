Нападение на Найема: суд отпустил Саитова под личное обязательство

Суд не продлил домашний арест подозреваемому в нападении на Найема

Подозреваемого в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема, гражданина Азербайджана Магомеда Саитова суд отпустил под личное обязательство. Об этом в четверг, 26 июля, в Twitter сообщил адвокат нардепа Маси Найем.

По его словам, суд постановил применить в отношении подозреваемого Саитова Магомед-Салиха Арбуевича меру пресечения в виде личного обязательства.

"Следовательно, было отказано в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - написал адвокат.

Напомним, в среду, 25 июля стало известно, что Азербайджан отказал в экстрадиции подозреваемого в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема Магомеда Саитова.

Добавим, что нападение на Найема произошло 30 апреля 2018 года. Уже 8 мая Генеральная прокуратура Азербайджана направила запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на нардепа.

В июне 2018 года депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем заявил, что настаивает на максимальной мере наказания для подозреваемых в его избиении. Отметим, что 23 мая Мустафу Найема выписали из больницы после того, как он во время конфликта в центре Киева получил перелом челюсти.