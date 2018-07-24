Розслідування справи Найєма продовжили до 30 серпня

Адвокат Найєма повідомив про продовження строку досудового розслідування

Суд продовжив розслідування справи про напад на нардепа Мустафу Найєма (БПП) до 30 серпня 2018 року. Про це у Facebook повідомив його адвокат Масі Найєм.

За словами адвоката, термін попереднього розслідування по справі Найєма продовжено до 30 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 26 червня підозрюваним у нападі на Найєма продовжили запобіжний захід.

Напад на Найєма стався 30 квітня близько 17:30 біля Бессарабського ринку в центрі Києва. За словами самого депутата, перед бійкою спочатку виникла словесна перепалка з невідомими після того, як він принципово не поступився дорогою на своєму автомобілі. Одному з учасників нападу вдалося втекти до Азербайджану. На даний момент під домашнім арештом перебувають троє підозрюваних у нападі.