Напад на Наєма: Азербайджан відмовив в екстрадиції Саїтова

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 17:37
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com/Mustafanayyem)
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com/Mustafanayyem)

Розслідування веде Національна поліція

Андрій Лисенко повідомив, що Азербайджан відмовив у екстрадиції підозрюваного в нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма Магомеда-Аміна Саїтова. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Офіційна відповідь, яку ми отримали - це відмова. Далі триватиме розслідування, однак розслідування веде не прокуратура, а Національна поліція" , - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, напад на Найєма було здійснено 30 квітня. 8 травня Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила Азербайджану запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саїтова, якого підозрюють у нападі на Найєма.

11 травня Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляційної скарги про обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних в нападі громадянину України Ахмеду Абубакаровичу Саїтову у зв'язку з ненадходженням матеріалів до суду.

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Теги:  нардеп,  Мустафа Найем,  нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС