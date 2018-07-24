Напад на Наєма: Азербайджан відмовив в екстрадиції Саїтова

Розслідування веде Національна поліція

Андрій Лисенко повідомив, що Азербайджан відмовив у екстрадиції підозрюваного в нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма Магомеда-Аміна Саїтова. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.



"Офіційна відповідь, яку ми отримали - це відмова. Далі триватиме розслідування, однак розслідування веде не прокуратура, а Національна поліція" , - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, напад на Найєма було здійснено 30 квітня. 8 травня Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила Азербайджану запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саїтова, якого підозрюють у нападі на Найєма.

11 травня Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляційної скарги про обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних в нападі громадянину України Ахмеду Абубакаровичу Саїтову у зв'язку з ненадходженням матеріалів до суду.