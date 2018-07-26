Напад на Наєма: суд відпустив Саїтова під особисте зобов'язання

Суд не продовжив домашній арешт підозрюваному в нападі на Наєма

Підозрюваного у нападі на народного депутата України Мустафу Наєма, громадянина Азербайждану Магомеда Саїтова суд відпустив під особисте зобов'язання. Про це у четвер, 26 липня, у Twitter повідомив адвокат нардепа Масі Наєм.

За його словами, суд ухвалив застосувати щодо підозрюваного Саїтова Магомеда-Саліха Арбуєвіча запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

"Відтак, було відмовлено у задовільненні клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - написав адвокат.

Нагадаємо, у середу, 25 липня стало відомо, що Азербайджан відмовив у екстрадиції підозрюваного в нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма Магомеда Саїтова.

Додамо, що напад на Найєма стався 30 квітня 2018 року. Уже 8 травня Генеральна прокуратура України направила Азербайджану запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саїтова, якого підозрюють у нападі на нардепа.

У червні 2018 року депутат Верховної Ради України Мустафа Наєм заявив, що наполягає на максимальній мірі покарання для підозрюваних в його побитті. Відзначимо, що 23 травня Мустафу Наєма виписали з лікарні після того, як він під час конфлікту в центрі Києва отримав перелом щелепи.