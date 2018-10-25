Нападение на Найема: началось первое судебное заседание

Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

В деле проходит подготовительное заседание

В уголовном деле о нападении на депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема проходит первое судебное заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию нардепа в соцсети Facebook.

#справаМустафи Перше судове засідання (підготовче засідання). (по 3 обвинуваченим за ч. 2 статті 296 ККУ: Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвічу, Саітову Ахмеду Абубакаровичу та Темербулатову Умолту Руслановичу). Опубліковано Masi Nayyem Четвер, 25 жовтня 2018 р.

Указано, что первое заседание - подготовительное.

"Первое судебное заседание (подготовительное заседание). По 3 обвиняемым по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины: Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, Саитову Ахмеду Абубакаровичу и Темербулатову Умолту Руслановичу", - отметил парламентарий в Facebook.

Напомним, в начале октября прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в нападении на нардепа Мустафу Найема. Отмечалось, что согласно результатам расследования, действия троих подозреваемых в нападении на Найема, которое произошло в центре Киева 30 апреля, квалифицировали по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

РБК-Украина ранее сообщало, что 19 сентября текущего года столичная прокуратура завершила расследование нападения на Найема.

Так, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля возле Бессарабского рынка в центре Киева. Одному из участников нападения удалось сбежать в Азербайджан.