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Нападение на Михайлика: подозреваемого в нападении отпустили под домашний арест

Новости » Общество    23.11.2018 - 02:45
Нападение на Михайлика: подозреваемого в нападении отпустили под домашний арест
Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Двух других подозреваемых оставили под стражей

Киевский районный суд отпустил одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Торнике Герасина под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что решение было принято при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двое других подозреваемых Манучара Варшанидзе и Лашу Герасина оставили под стражей 21 ноября 2018.

Также стало известно, что нападение на Михайлика было объединенно с другим производством - о хулиганстве в Одессе с применением оружия летом 2018 года. Речь может идти о конфликте с общественной организацией "Левый берег", так как следователи заявили о причастности подозреваемых в нападении на Михайлика до этого дела.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе активисты требовали отставки Жученко и расследования деятельности Галантерника. Акция проводится в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.

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