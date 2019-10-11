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Напад у Манчестері поліція розцінює як теракт

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 19:36
Напад у Манчестері поліція розцінює як теракт
Фото: напад на відвідувачів ТЦ "Манчестер Арндейл" (dailystar)

За останньою інформацією, в результаті інциденту були поранені чотири людини

Поліція Великобританії розглядає напад в Манчестері, яке було скоєно вранці 11 жовтня, як терористичну атаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, поліція затримала 40-річного підозрюваного в нападі. Згодом йому повідомили про підозру в тероризмі і заарештували.

Згідно з наявними даними, в результаті атаки ножові поранення отримали чотири людини. Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Троє постраждалих - двох жінок і одного чоловіка доставили з ножовими пораненнями в лікарні. Ще однією потерпілій надали допомогу на місці.

Поки про мотиви злочинця нічого не відомо. Справу розслідує антитерористичний відділ поліції.

Нагадаємо, 11 жовтня в Манчестері чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". Всі відвідувачі і співробітники магазинів були евакуйовані з торгового центру, також було зупинено рух на вулицях поблизу ТЦ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня в столиці Франції Парижі чоловік з ножем напав на штаб-квартиру поліції, в результаті чого загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.

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