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Нападение на лагерь ромов: во всех школах Львова состоятся собрания родителей

НовостиОбщество    25.06.2018 - 19:51
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)

Ранее прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов

Во всех школах Львова для родителей учащихся 9-11 классов состоятся общешкольные собрания по сложившейся ситуации с участием несовершеннолетних в нападении на лагерь ромов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сообщается, 26 июня в 9:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова.

Напомним, прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Так, сотрудники Национальной полиции установили ​​причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года. 

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей. 

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Теги публикации: Львов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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