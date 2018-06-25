Нападение на лагерь ромов: во всех школах Львова состоятся собрания родителей

Ранее прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов

Во всех школах Львова для родителей учащихся 9-11 классов состоятся общешкольные собрания по сложившейся ситуации с участием несовершеннолетних в нападении на лагерь ромов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сообщается, 26 июня в 9:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова.

Напомним, прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Так, сотрудники Национальной полиции установили ​​причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года.

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей.