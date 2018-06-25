Напад на табір ромів: у всіх школах Львова відбудуться збори батьків

Раніше прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів

У всіх школах Львова для батьків учнів 9-11 класів відбудуться загальношкільні збори по ситуації з участю неповнолітніх у нападі на табір ромів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Повідомляється, 26 червня о 9:00 відбудуться наради керівників навчальних закладів міста Львова по районах. Начальники відділів проведуть такі наради з керівниками навчальних закладів за участю практичних психологів, а в кінці дня керівники навчальних закладах проведуть батьківські збори в усіх школах міста Львова.

Нагадаємо, прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів. Так, співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів.