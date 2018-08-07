Нападение на Гандзюк: в полиции заявили о еще одном подозреваемом

Нацполиция просит помочь установить личность еще одного подозреваемого в нападении на Гандзюк

По делу о покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк есть еще один подозреваемый. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам Князева, в настоящее время правоохранители пытаются установить личность еще одного злоумышленника, который может быть причастным к нападению на Гандзюк, которое было совершено утром 31 июля.

Фото: подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк (РБК-Украина)

"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования в каком-то контексте. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения (нападения на Гандзюк, - ред.). Мы получили соответствующий материал по признакам правонарушения относительно одного из неизвестных нам граждан", - сообщил он.

#ВЖИВУЮ: Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявляет набор в ряды патрульной полиции в городе Мелитополь Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 7 августа 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 6 августа 2018 года, суд Херсона арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк. По данным юриста Маси Найема, подозреваемым в нападении Гандзюк является уроженец города Херсон Николай Новиков.