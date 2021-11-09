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Нападение на депутата из Херсонской области инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика

Автор: Дмитрий Кузнецов

Жесткое избиение под Одессой депутата из Херсонской области его супруги инсценировали правоохранители. Таким образом они смогли выйти на заказчика преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В Одесской области правоохранители предупредили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что избиение депутата заказал голова этой ОТО Херсонской области из-за неприязненных отношений. За 7 тысяч долларов он нанял исполнителей, чтобы народного избранника искалечили. В качестве задатка подозреваемый передал им 1,5 тысячи долларов и 10 тысяч гривен.

Замысел главы ОТО предотвратили сотрудники СБУ и полиции. На окраине Одессы 5 ноября правоохранители инсценировали нападение на автомобиль депутата и нанесение ему с женой телесных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось о нападении в пригороде Одессы неизвестных на депутата одной из ОТО Херсонской области. Отмечалось, что народный избранник находится в тяжелом состоянии.

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Министерство внутренних дел УкраиныОдессаХерсонская область