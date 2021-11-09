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Напад на депутата з Херсонської області інсценувала поліція, щоб затримати замовника

Автор: Дмитрий Кузнецов

Жорстке побиття під Одесою депутата з Херсонської області його дружини інсценували правоохоронці. Таким чином вони змогли вийти на замовника злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"В Одеській області правоохоронці запобігли замовному заподіянню тяжких тілесних ушкоджень депутату однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що побиття депутата замовив голова цієї ОТГ Херсонської області через неприязні стосунки. За 7 тисяч доларів він найняв виконавців, щоб народного обранця скалічили. В якості завдатку підозрюваний передав їм 1,5 тисячі доларів і 10 тисяч гривень.

Задум голови ОТГ запобігли співробітники СБУ та поліції. На околиці Одеси 5 листопада правоохоронці інсценували напад на автомобіль депутата і нанесення йому з дружиною тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про напад у передмісті Одеси невідомих на депутата однієї з ОТГ Херсонської області. Зазначалося, що народний обранець перебуває у важкому стані.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниОдесаХерсонская область