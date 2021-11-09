Напад на депутата з Херсонської області інсценувала поліція, щоб затримати замовника

"В Одеській області правоохоронці запобігли замовному заподіянню тяжких тілесних ушкоджень депутату однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що побиття депутата замовив голова цієї ОТГ Херсонської області через неприязні стосунки. За 7 тисяч доларів він найняв виконавців, щоб народного обранця скалічили. В якості завдатку підозрюваний передав їм 1,5 тисячі доларів і 10 тисяч гривень.

Задум голови ОТГ запобігли співробітники СБУ та поліції. На околиці Одеси 5 листопада правоохоронці інсценували напад на автомобіль депутата і нанесення йому з дружиною тілесних ушкоджень.