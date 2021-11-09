Нападение на депутата из Херсонской области инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика
Жесткое избиение под Одессой депутата из Херсонской области его супруги инсценировали правоохранители. Таким образом они смогли выйти на заказчика преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"В Одесской области правоохранители предупредили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонской области", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что избиение депутата заказал голова этой ОТО Херсонской области из-за неприязненных отношений. За 7 тысяч долларов он нанял исполнителей, чтобы народного избранника искалечили. В качестве задатка подозреваемый передал им 1,5 тысячи долларов и 10 тысяч гривен.
Замысел главы ОТО предотвратили сотрудники СБУ и полиции. На окраине Одессы 5 ноября правоохранители инсценировали нападение на автомобиль депутата и нанесение ему с женой телесных повреждений.
Напомним, ранее сообщалось о нападении в пригороде Одессы неизвестных на депутата одной из ОТО Херсонской области. Отмечалось, что народный избранник находится в тяжелом состоянии.