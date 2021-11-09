ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Напад на депутата з Херсонської області інсценувала поліція, щоб затримати замовника

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 09 листопада 2021 15:23
Напад на депутата з Херсонської області інсценувала поліція, щоб затримати замовника Фото: під Одесою побили депутата з Херсонської області (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жорстке побиття під Одесою депутата з Херсонської області його дружини інсценували правоохоронці. Таким чином вони змогли вийти на замовника злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"В Одеській області правоохоронці запобігли замовному заподіянню тяжких тілесних ушкоджень депутату однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що побиття депутата замовив голова цієї ОТГ Херсонської області через неприязні стосунки. За 7 тисяч доларів він найняв виконавців, щоб народного обранця скалічили. В якості завдатку підозрюваний передав їм 1,5 тисячі доларів і 10 тисяч гривень.

Задум голови ОТГ запобігли співробітники СБУ та поліції. На околиці Одеси 5 листопада правоохоронці інсценували напад на автомобіль депутата і нанесення йому з дружиною тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про напад у передмісті Одеси невідомих на депутата однієї з ОТГ Херсонської області. Зазначалося, що народний обранець перебуває у важкому стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Одеса Херсонская область
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС