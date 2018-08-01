Нападение на советницу мэра Херсона: полиция не провела экспертизу вещества

В Херсоне облили неустановленным веществом и.о. управделами горсовета, в результате чего она получила ожоги

Полиция до сих пор не провела экспертизу вещества, которым вчера облили советницу городского главы Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в ефире "112 Украина".

Он объяснил, что поскольку Департамент защиты экономики - межтерриториальный орган, он не входит в управление Национальной полиции.

Также он отметил, что полиция не видит в происшествии конфликта интересов.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на Гандзюк. Также полиция оголосила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии. Как известно, она получила химический ожог более 30% тела.