Напад на чиновницю в Херсоні: поліція не провела експертизу речовини

У Херсоні облили невстановленою речовиною чиновницю міськради, в результаті чого вона отримала опіки

Поліція досі не провела експертизу речовини, якою вчора облили чиновницю міської ради Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі "112 Україна".

Він пояснив, що оскільки Департамент захисту економіки - межтерриториальный орган, він не входить в управління Національної поліції.

Також він зазначив, що поліція не бачить в пригоді конфлікту інтересів.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Гандзюк. Також поліція оголосила в розшук нападника на чиновницю міськради Херсона.

Лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелев повідомив, що Гандзюк знаходиться в стабільно важкому стані. Як відомо, вона отримала хімічний опік більше 30% тіла.