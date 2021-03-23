Нападение боевиков в Нигере: погибли почти 140 человек

Отмечается, что это одно из самых массовых убийств за последнее время. Общее число жертв за неделю достигло 236.

В стране объявили трехдневных траур.

"Систематически нанося удары по мирным жителям, вооруженные бандиты выходят на новый уровень ужаса и жестокости", - говорится в заявлении представителя правительства.

Власти не уточняют, кто стоит за атакой.

Ранее 22 марта сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 22 человека.

Напомним, месяц назад 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

Также 17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.