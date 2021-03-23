Напад бойовиків у Нігері: загинули майже 140 осіб

Наголошується, що це одне з найбільш масових вбивств за останній час. Загальне число жертв за тиждень сягнуло 236.

У країні оголосили триденний траур.

"Систематично завдаючи ударів по мирних жителях, озброєні бандити виходять на новий рівень жаху і жорстокості", - йдеться в заяві представника уряду.

Влада не уточнює, хто стоїть за атакою.

Раніше 22 березня повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці скоїли наліт на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті було вбито 22 людини.

Нагадаємо, місяць тому 317 школярок були викрадені з школи в нігерійському штаті Замфара.

Також 17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.