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Напад бойовиків у Нігері: загинули майже 140 осіб

Автор: Даша Харченко

Кількість загиблих при нападі на села в Нігері зросла до 137 осіб. Раніше повідомлялося про 55 загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що це одне з найбільш масових вбивств за останній час. Загальне число жертв за тиждень сягнуло 236.

У країні оголосили триденний траур.

"Систематично завдаючи ударів по мирних жителях, озброєні бандити виходять на новий рівень жаху і жорстокості", - йдеться в заяві представника уряду.

Влада не уточнює, хто стоїть за атакою.

Раніше 22 березня повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці скоїли наліт на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті було вбито 22 людини.

Нагадаємо, місяць тому 317 школярок були викрадені з школи в нігерійському штаті Замфара.

Також 17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

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