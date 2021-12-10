Нападение на бар в Киеве: двум подозреваемым сообщили о подозрении

Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов, а также установили около 30 человек, причастных к совершению на бар.

Сейчас проводится документирование преступных действий нападавших для привлечения их к уголовной ответственности.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Им угрожает до семи лет лишения свободы.