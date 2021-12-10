UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нападение на бар в Киеве: двум подозреваемым сообщили о подозрении

Автор: Валерия Полищук

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам. Их подозревают в нападении на бар "Хвильовий" в Киеве, которое произошло в конце ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов, а также установили около 30 человек, причастных к совершению на бар.

Сейчас проводится документирование преступных действий нападавших для привлечения их к уголовной ответственности.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Им угрожает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 26 ноября в Киеве неизвестные разгромили бар "Хвильовий".

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПодол