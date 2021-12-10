Напад на бар у Києві: двом підліткам повідомили про підозру

Співробітники поліції провели обшуки за місцями проживання кількох фігурантів, а також встановили близько 30 осіб, причетних до скоєння на бар.

Наразі проводиться документування злочинних дій нападників для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, вже повідомили про підозру за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

В цей час вирішується питання про обрання ним заходів. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.