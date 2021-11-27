В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар. Полиция начала уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Группа молодых людей с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь. После того, как у них этого не получилось, они прибегли к бегству.

Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого события.

"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. Пока с ними общаются полицейские, которые устанавливают причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка", - говорится в сообщении полиции.

Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Наряду с этим представители бара заявляют о том, что неизвестные залили двух охранников заведения слезоточивым газом, а также избили их по спине и рукам телескопическими дубинками. Также в пресс-службе бара жалуются на бездействие полиции.

"Три недели на бар "Хвильовий" регулярно нападают неизвестные. Первое массовое нападение произошло 6 ноября, о котором мы сообщали полиции и потребовали вмешательства", - заявляют представители бара.