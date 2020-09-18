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Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Нападение было совершено в ночь на 8 сентября.

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Об этом сообщил Аваков в Twitter.

По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.

Напомним, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой.

Позже Роман Сущенко сообщил, что следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха.

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Новости Украины нападениеАрсен АваковВладимир БалухЗадержание