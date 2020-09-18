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Напад на Балуха: поліція затримала підозрюваного

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Напад було скоєно в ніч на 8 вересня.

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Про це Аваков повідомив у Twitter.

За словами міністра, подробиці справи будуть у найближчі години в заяві поліції і прокуратури.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

В Офісі президента не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.

Пізніше Роман Сущенко повідомив, що слідство розглядає чотири основні версії нападу на Балуха.

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