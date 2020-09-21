Форвард "Динамо" розірвав контракт з клубом через місяць після підписання

Фото: Артем Кравець (fcdynamo.kiev.ua)

Нападник "Динамо" Артем Кравець покидає київський клуб. Він підписав новий дворічний контракт з "біло-синіми" лише місяць тому, 20 серпня.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу на офіційному сайті.

Рішення було прийнято після розмови Кравця з тренером Мірчею Луческу і президентом Ігорем Суркісом. Клуб пішов нападнику назустріч, щоб він зміг перейти в іншу команду і отримувати більше ігрової практики.

На минулих вихідних нападник зіграв за "Динамо" вперше з листопада 2017 року. Він вийшов на заміну в матчі третього туру УПЛ проти "Львова" на 67 хвилині, змінивши Беньяміна Вербича.

Востанніє 31-річний футболіст грав за киян 2 листопада 2017 го у зустрічі проти "Янг Бойз" (1:0) в Лізі Європи. Після цього Кравець перейшов у "Кайсеріспор".

Свій наступний матч кияни проведуть 23 вересня в плей-офф за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента".

Нагадаємо, раніше команда Мірчі Луческу на НСК "Олімпійський" перемогла нідерландський "АЗ Алкмар" з рахунком 2:0.