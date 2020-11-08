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Нападавшему в Кривом Роге объявили подозрение

Кривой Рог, Воскресенье 08 ноября 2020 17:46
Нападавшему в Кривом Роге объявили подозрение
Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура объявила подозрение в умышленном убийстве мужчине, который устроил резню в Кривом Роге. В результате нападений погибли два человека, также известно о раненых.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 7 ноября он нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

Нападавшему в Кривом Роге объявили подозрение

Фото: задержанный за резню в Кривом Роге (gp.gov.ua)

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что нападавшим оказался 29-летний местный житель. Задержанный утверждал, что якобы является Богом, "пришел из ада", а некий голос якобы приказал убить 15 человек. При обыске у него дома обнаружили мистические рисунки, а родственники утверждают, что он приехал "другим человеком" с заработков в Чехии.

Известно, что задержанного зовут Тарас Усенко.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он надеется, что правоохранительные органы проведут быстрое расследование.

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