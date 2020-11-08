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Нападнику в Кривому Розі оголосили підозру

Кривий Ріг, Неділя 08 листопада 2020 17:46
Нападнику в Кривому Розі оголосили підозру
Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура оголосила підозру в умисному вбивстві чоловіку, який влаштував різанину в Кривому Розі. В результаті нападів загинули дві особи, також відомо про поранених.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За даними слідства, 7 листопада він завдав ножові поранення десяти перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Нападнику в Кривому Розі оголосили підозру

Фото: затриманий за різанину в Кривому Розі gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що нападником виявився 29-річний місцевий житель. Затриманий стверджував, що нібито є Богом, "прийшов з пекла", а якийсь голос нібито наказав убити 15 осіб. При обшуку у нього вдома виявили містичні малюнки, а родичі стверджують, що він приїхав "іншою людиною" з заробітків у Чехії.

Відомо, що затриманого звати Тарас Усенко.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він сподівається, що правоохоронні органи проведуть швидке розслідування.

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