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Нападение с ножом в Кривом Роге: в МВД рассказали подробности о злоумышленника

Кривой Рог, Воскресенье 08 ноября 2020 03:23
Нападение с ножом в Кривом Роге: в МВД рассказали подробности о злоумышленника
Фото: стены в доме злоумышленника (facebook)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко раскрыл подробности о злоумышленнике, который ножом убил двух человек и ранил еще восемь в Кривом Роге. Им оказался 29-летний местный житель.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

По его словам, 29 летний житель Кривого Рога факта убийств не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек.

По словам родственников мужчины, он ездил работать в Чехию, откуда год назад вернулся другим человеком. "Стал говорить о демонах. Но вёл себя не агрессивно", - цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме злоумышленника на стенах полиция обнаружила "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

В субботу, 7 ноября, стало известно, что в Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

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