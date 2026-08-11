Нападали та калічили жінок у Києві: поліція затримала двох неповнолітніх

Підозру у хуліганстві та умисному тяжкому тілесному ушкодженні отримали двоє мешканців Подільського району столиці. Це неповнолітні хлопці 16 та 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції у Києві.
Юнаки ввечері вжили алкогольні напої, після чого вчиняли злочини, зазначили поліцейські.
Так, на Поштовій площі вони спровокували конфлікт та напали на 48-річну місцеву жительку. 17-річний підозрюваний вдарив її в обличчя кастетом, а його молодший товариш завдав двох ножових поранень у живіт.
Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані, уточнили правоохоронці
Надалі на вулиці Межигірській фігуранти напали на 43-річну киянку. Один з молодиків завдав їй ударів кастетом по обличчю. Жінка отримала забій головного мозку та інші травми.
Оперативники за допомогою співробітників кримінального аналізу розшукали нападників. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Неповнолітніх киян підозрюють у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
16-річному, який завдав жінці ножових поранень, також інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.
Наразі Подільським районним судом фігурантам обрано запобіжні заходи:
За скоєне їм загрожує до восьми та до семи років позбавлення волі відповідно.
Раніше РБК-Україна писало, що чоловіка, який 29 липня вбив 55-річну лікарку-хірурга під час проходження ВЛК у Подільському ТЦК Києва, взято під варту.
Також стало відомо, що на Київщині викрили організовану групу, яка причетна до викрадення та умисного вбивства двох мирних мешканців. Серед підозрюваних - командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов.