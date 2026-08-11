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Нападали и калечили женщин в Киеве: полиция задержала двух несовершеннолетних

20:09 11.08.2026 Вт
2 мин
Зафиксировано два нападения на киевлянок за один вечер
aimg Елена Бджола
Фото: Задержание подозреваемых в нападении на женщин в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Подозрение в хулиганстве и умышленном тяжком телесном повреждении получили двое жителей Подольского района столицы. Это несовершеннолетние 16 и 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Киеве.

Нападения на женщин в Киеве

Юноши вечером употребили алкогольные напитки, после чего совершали преступления, отметили полицейские.

На Почтовой площади они спровоцировали конфликт и напали на 48-летнюю местную жительницу. 17-летний подозреваемый ударил ее в лицо кастетом, а его младший товарищ нанес два ножевых ранения в живот.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили правоохранители

В дальнейшем на улице Межигорской фигуранты напали на 43-летнюю киевлянку. Один из молодых людей нанес ей удары кастетом по лицу. Женщина получила ушиб головного мозга и другие травмы.

Что грозит подозреваемым

Оперативники с помощью сотрудников криминального анализа разыскали нападавших. Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото: задержание подозреваемых в нападениях на женщин в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Несовершеннолетние киевляне подозреваются в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

16-летнему, нанесшему женщине ножевые ранения, также инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Подольским районным судом фигурантам избраны меры пресечения:

  • 16-летнему - содержание под стражей,
  • его сообщнику - круглосуточный домашний арест.

За совершенное им грозит до восьми и семи лет лишения свободы соответственно.

Ранее РБК-Украина писала, что мужчина, который 29 июля убил 55-летнего врача-хирурга во время прохождения ВЛК в Подольском ТЦК Киева, взят под стражу.

Также стало известно, что в Киевской области разоблачили организованную группу, которая причастна к похищению и умышленному убийству двух мирных жителей. Среди подозреваемых - командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов.

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