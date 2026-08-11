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Нападали та калічили жінок у Києві: поліція затримала двох неповнолітніх

20:09 11.08.2026 Вт
2 хв
Зафіксовано два напади на киянок за один вечер
aimg Олена Бджола
Нападали та калічили жінок у Києві: поліція затримала двох неповнолітніх Фото: Затримання підозрюваних у нападі на жінок у Києві (kyiv.npu.gov.ua)
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Підозру у хуліганстві та умисному тяжкому тілесному ушкодженні отримали двоє мешканців Подільського району столиці. Це неповнолітні хлопці 16 та 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції у Києві.

Напади на жінок у Києві

Юнаки ввечері вжили алкогольні напої, після чого вчиняли злочини, зазначили поліцейські.

Так, на Поштовій площі вони спровокували конфлікт та напали на 48-річну місцеву жительку. 17-річний підозрюваний вдарив її в обличчя кастетом, а його молодший товариш завдав двох ножових поранень у живіт.

Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані, уточнили правоохоронці

Надалі на вулиці Межигірській фігуранти напали на 43-річну киянку. Один з молодиків завдав їй ударів кастетом по обличчю. Жінка отримала забій головного мозку та інші травми.

Що загрожує підозрюваним

Оперативники за допомогою співробітників кримінального аналізу розшукали нападників. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: затримання підозрюваних у нападах на жінок у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Неповнолітніх киян підозрюють у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

16-річному, який завдав жінці ножових поранень, також інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі Подільським районним судом фігурантам обрано запобіжні заходи:

  • 16-річному - тримання під вартою,
  • його спільнику - цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їм загрожує до восьми та до семи років позбавлення волі відповідно.

Раніше РБК-Україна писало, що чоловіка, який 29 липня вбив 55-річну лікарку-хірурга під час проходження ВЛК у Подільському ТЦК Києва, взято під варту.

Також стало відомо, що на Київщині викрили організовану групу, яка причетна до викрадення та умисного вбивства двох мирних мешканців. Серед підозрюваних - командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов.

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