Нападали та калічили жінок у Києві: поліція затримала двох неповнолітніх

Підозру у хуліганстві та умисному тяжкому тілесному ушкодженні отримали двоє мешканців Подільського району столиці. Це неповнолітні хлопці 16 та 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції у Києві.

Напади на жінок у Києві

Юнаки ввечері вжили алкогольні напої, після чого вчиняли злочини, зазначили поліцейські.

Так, на Поштовій площі вони спровокували конфлікт та напали на 48-річну місцеву жительку. 17-річний підозрюваний вдарив її в обличчя кастетом, а його молодший товариш завдав двох ножових поранень у живіт.

Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані, уточнили правоохоронці

Надалі на вулиці Межигірській фігуранти напали на 43-річну киянку. Один з молодиків завдав їй ударів кастетом по обличчю. Жінка отримала забій головного мозку та інші травми.

Що загрожує підозрюваним

Оперативники за допомогою співробітників кримінального аналізу розшукали нападників. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: затримання підозрюваних у нападах на жінок у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Неповнолітніх киян підозрюють у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

16-річному, який завдав жінці ножових поранень, також інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі Подільським районним судом фігурантам обрано запобіжні заходи:

16-річному - тримання під вартою,

його спільнику - цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їм загрожує до восьми та до семи років позбавлення волі відповідно.