Нападали и калечили женщин в Киеве: полиция задержала двух несовершеннолетних
Подозрение в хулиганстве и умышленном тяжком телесном повреждении получили двое жителей Подольского района столицы. Это несовершеннолетние 16 и 17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Киеве.
Нападения на женщин в Киеве
Юноши вечером употребили алкогольные напитки, после чего совершали преступления, отметили полицейские.
На Почтовой площади они спровоцировали конфликт и напали на 48-летнюю местную жительницу. 17-летний подозреваемый ударил ее в лицо кастетом, а его младший товарищ нанес два ножевых ранения в живот.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили правоохранители
В дальнейшем на улице Межигорской фигуранты напали на 43-летнюю киевлянку. Один из молодых людей нанес ей удары кастетом по лицу. Женщина получила ушиб головного мозга и другие травмы.
Что грозит подозреваемым
Оперативники с помощью сотрудников криминального анализа разыскали нападавших. Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Несовершеннолетние киевляне подозреваются в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
16-летнему, нанесшему женщине ножевые ранения, также инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.
Подольским районным судом фигурантам избраны меры пресечения:
- 16-летнему - содержание под стражей,
- его сообщнику - круглосуточный домашний арест.
За совершенное им грозит до восьми и семи лет лишения свободы соответственно.
Ранее РБК-Украина писала, что мужчина, который 29 июля убил 55-летнего врача-хирурга во время прохождения ВЛК в Подольском ТЦК Киева, взят под стражу.
Также стало известно, что в Киевской области разоблачили организованную группу, которая причастна к похищению и умышленному убийству двух мирных жителей. Среди подозреваемых - командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов.