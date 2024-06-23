У нападах у Дагестані брали участь сини глави одного з районів республіки

Сьогодні, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів , зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите. Російські силовики проводять операцію з ліквідації нападників.

За попередніми даними, у Дербенті було вбито шістьох поліцейських, 12 поранено. У Махачкалі загинув один працівник поліції помер, ще шестеро поранені.

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