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У нападах у Дагестані брали участь сини глави одного з районів республіки

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

У нападах у дагестанських містах Махачкала та Дербент брали участь сини голови Сергокалинського району республіки Омарова. Його затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та Інтерфакс.

Вдома у чиновника проводять обшуки. Сам він дає свідчення в поліції, повідомили російській пропагандистській агенції в правоохоронних органах РФ.

За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова.

Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває.

Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер.

Напади у Дагестані

Сьогодні, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів , зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите. Російські силовики проводять операцію з ліквідації нападників.

За попередніми даними, у Дербенті було вбито шістьох поліцейських, 12 поранено. У Махачкалі загинув один працівник поліції помер, ще шестеро поранені.

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Дагестан