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В нападениях в Дагестане принимали участие сыновья главы одного из районов республики

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Вадим Ребрина

В нападениях в дагестанских городах Махачкала и Дербент принимали участие сыновья главы Сергокалинского района республики Омарова. Он задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и Интерфакс.

Дома у чиновника проводятся обыски. Сам он дает показания в полиции, сообщили российскому пропагандистскому агентству в правоохранительных органах РФ.

По информации Интерфакса, российские силовики ликвидировали четырех нападавших в Махачкале. Трое из них опознаны как сыновья и племянник Омарова.

Также сообщается, что на данный момент пожар в синагоге Дербента, на которую было совершено нападение, продолжается.

Получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней умер.

Нападения в Дагестане

Сегодня, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные совершили ряд вооруженных нападений, в частности на полицейских, синагогу и православную церковь, священник которой погиб.

На улицы Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город перекрыт. Российские силовики проводят операцию по ликвидации нападавших.

По предварительным данным, в Дербенте были убиты шесть полицейских, 12 ранены. В Махачкале погиб один работник полиции скончался, еще шестеро ранены.

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Дагестан