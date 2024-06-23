В нападениях в Дагестане принимали участие сыновья главы одного из районов республики

Сегодня, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные совершили ряд вооруженных нападений, в частности на полицейских, синагогу и православную церковь, священник которой погиб.

На улицы Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город перекрыт. Российские силовики проводят операцию по ликвидации нападавших.

По предварительным данным, в Дербенте были убиты шесть полицейских, 12 ранены. В Махачкале погиб один работник полиции скончался, еще шестеро ранены.

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