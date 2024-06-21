Напад на військового у Дніпрі: з'явилась реакція голови МВС

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на напад на військового у Дніпрі 20 червня, заявивши, що всі причетні будуть покарані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
"По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження - нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", - сказав він.
Голова МВС додав, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання.
Клименко також зазначив, що наразі військовий, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані.
20 червня в мережі розповсюдили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без розпізнавальних знаків у балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в наручники та почали бити. У поліції розслідують інцидент.
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