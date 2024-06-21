Напад на військового у Дніпрі: з'явилась реакція голови МВС

"По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження - нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", - сказав він.

Голова МВС додав, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання.

Клименко також зазначив, що наразі військовий, на якого було скоєно напад, перебуває у нормальному стані.