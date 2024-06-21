Нападение на военного в Днепре: появилась реакция главы МВД

"Во-первых, не важно, что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом. Вчера было открыто два уголовных производства - нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы", - сказал он.

Глава МВД добавил, что все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание.

Клименко также отметил, что в настоящее время военный, на которого было совершено нападение, находится в нормальном состоянии.