Напад на військових ТЦК на Миколаївщині: поліція розповіла нові деталі

Сьогодні в селі Бузьке в Миколаївській області групу військових ТЦК та представника поліції, які проводили заходи оповіщення, атакувала невідома група. Нападники, озброєні битами та металевими трубами, побили військовослужбовця і пошкодили службове авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Як повідомили правоохоронці, сьогодні у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.
Станом на 14:00 вже було відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення.
"З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства", - додали в поліції.
За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.
Правоохоронці нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.
А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень - закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі.
Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України, а саме "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України".
Зауважимо, ми вже писали, що сьогодні, 3 серпня, в Миколаївській області група людей з битами напала на військових ТЦК.
Зазначимо, що буквально 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК.
Повідомлялось, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.
Проте згодом до цього стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору.
Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі почались й сутички з правоохоронцями.
Вранці у Національній поліції прокоментували нічну акцію протесту жителів Вінниці та пояснили, чому відбулись сутички. Відомо, що п'ятеро осіб було затримано.