Напад на українську дитину в Німеччині. В посольстві України відреагували

"У зв’язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек (Нижня Саксонія), Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних", - йшлось в повідомленні.

За даними посольства, прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.

"Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності", - повідомили в посольстві.

В дипломатичній установі заявили, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

Нагадаємо, вчора ми писали, що інцидент стався, коли група дітей з України перебували на мосту в містечку Айнбек. Чоловік нібито говорив російською й поскаржився, що діти говорять українською. Він зажадав, щоб вони говорили російською.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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