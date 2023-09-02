Нападение на украинского ребенка в Германии. В посольстве Украины отреагировали

"В связи с появлением информации от активистов украинской общины о нападении взрослого мужчины на 10-летнего гражданина Украины, которое произошло 26 августа 2023 года в городе Айнбек (Нижняя Саксония), Генеральное консульство Украины в Гамбурге 28 августа обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных", - говорилось в сообщении.

По данным посольства, прокуратура города Геттинген в связи с инцидентом возбудила дело по обвинению в попытке убийства.

"Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии осуществит все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности", - сообщили в посольстве.

В дипломатическом учреждении заявили, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

Напомним, вчера мы писали, что инцидент произошел, когда группа детей из Украины находились на мосту в городке Айнбек. Мужчина якобы говорил на русском и пожаловался, что дети говорят на украинском. Он потребовал, чтобы они говорили на русском.

Детальнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

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