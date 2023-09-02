RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нападение на украинского ребенка в Германии. В посольстве Украины отреагировали

Фото: в посольстве Украины отреагировали на нападение на ребенка в Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В немецком городе Айнбек в Нижней Саксонии неизвестный мужчина напал на мальчика, который разговаривал на украинском языке. Украинские консулы сейчас находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Германии.

"В связи с появлением информации от активистов украинской общины о нападении взрослого мужчины на 10-летнего гражданина Украины, которое произошло 26 августа 2023 года в городе Айнбек (Нижняя Саксония), Генеральное консульство Украины в Гамбурге 28 августа обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных", - говорилось в сообщении.

По данным посольства, прокуратура города Геттинген в связи с инцидентом возбудила дело по обвинению в попытке убийства.

"Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии осуществит все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности", - сообщили в посольстве.

В дипломатическом учреждении заявили, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

Напомним, вчера мы писали, что инцидент произошел, когда группа детей из Украины находились на мосту в городке Айнбек. Мужчина якобы говорил на русском и пожаловался, что дети говорят на украинском. Он потребовал, чтобы они говорили на русском.

Детальнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти