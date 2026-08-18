Напад на українських дітей у Польщі: Туск публічно звернувся до зловмисників

Глава польського уряду висловив обурення нападом і наголосив, що насильство щодо дітей шкодить інтересам самої Польщі.

"Ми всі обурені черговою інформацією про агресивну поведінку двох осіб у Бидгощі щодо двох дітей з України на дитячому майданчику. Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, знаємо, що не все є гаразд ані з українського, ані з польського боку, ми це усвідомлюємо, але нападати на дітей - це антипольська дія. Це абсолютно неприпустимі речі", - наголосив Туск.

Заклик здатися поліції

Прем'єр-міністр окремо звернувся до розшукуваних чоловіка та жінки, закликавши їх не чекати примусового арешту й самостійно звернутися до правоохоронних органів.

За його словами, силовики затримають нападників до кінця поточного тижня, однак добровільна явка до поліції полегшить їхнє процесуальне становище.

"Ці двоє "сміливих" громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, розшукуються. Я маю для них інформацію. До кінця тижня вас буде затримано. Для вас буде набагато краще - можете запитати знайомого юриста, якщо ви ще сьогодні звернетеся до поліції", - заявив глава польського уряду.

Туск назвав звернення до зловмисників "безкоштовною, сердечною юридичною порадою" від себе.